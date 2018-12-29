У Юнкера есть сомнения в способности Румынии председательствовать в ЕС

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 9:23

Брюссель. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поставил под сомнение способность Румынии председательствовать в Совете ЕС.

"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - заявил Ж.-К.Юнкер в интервью немецкой газете "Вельт".

Глава Еврокомиссии признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.

"И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - сказал он.

С 1 января 2019 года начинается шестимесячное председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменит в порядке ротации Австрию.

1кю аю

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