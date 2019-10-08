Париж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Неизвестный похитил у японского бизнесмена в Париже часы, стоимость которых оценивается в почти 800 тыс. евро, сообщает газета "Паризьен".
Инцидент произошел накануне поздно вечером, однако СМИ стало об этом известно только во вторник.
По словам потерпевшего - 30-летнего японского бизнесмена, он вышел из своего отеля покурить, когда к нему подошел незнакомый человек и попросил сигарету. Затем злоумышленник схватил его за запястье, снял часы и скрылся.
Речь идет о модели часов Tourbillon Diamond Twister швейцарской марки Richard Mille. Их стоимость оценивается в 768 тыс. евро.
Отмечается, что преступник во время бегства обронил свой мобильный телефон. Парижская полиция расследует произошедшее.
Кража произошла перед входом в пятизвёздочный отель Napoleon, расположенного у Триумфальной арки близ Елисейских полей.
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