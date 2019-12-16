Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 17:08

Иерусалим. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - В Армии обороны Израиля предполагают, что у ливанской группировки "Хезболла" еще остались тоннели, ведущие из Ливана на территорию Израиля, пишет в понедельник "Джерузалем пост".

По словам подполковника Амира Авива, который курирует вопросы обнаружения и уничтожения таких тоннелей, в конце 2018 года израильские военные уничтожили шесть тоннелей "Хезболлы", которые вели из Ливана в Израиль.

Он рассказал, что один из тоннелей, обнаруженных в районе израильского кибуца Мисгав Ам, не пересекал границу с Израилем, поэтому его решено было не уничтожать. Авив считает, что у "Хезболлы" должны еще быть подобные тоннели.

В то же время он заверил, что Израиль "не планирует проникать на территорию Ливана" через тоннели. По его словам, ЦАХАЛ, зная о секретных тоннелях, сохраняет полную боеготовность на случай вторжений "Хезболлы".

В начале декабря 2018 года израильская армия провела операцию "Северный щит" с целью обнаружения и уничтожения тоннелей на границе с Ливаном. Израильская сторона заявила, что наличие тоннелей является нарушением резолюции СБ ООН 1701, которая была принята в конце 2006 года для того, чтобы положить конец конфликту между Ливаном и Израилем.

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