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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:57 13.07.2018 - 11:57

Москва/Лондон 13 июля. ИНТЕРФАКС - Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера лондонского "Челси", сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу. "Желаем Антонио успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении. Итальянец возглавил "Челси" в апреле 2016 года. За это время он выиграл чемпионат Англии (сезон 2016/2017), а также Кубок Англии (сезон 2017/2018). 1 дк де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс