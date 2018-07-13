У "Челси" сменится главный тренер
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Москва/Лондон 13 июля. ИНТЕРФАКС - Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера лондонского "Челси", сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.
"Желаем Антонио успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Итальянец возглавил "Челси" в апреле 2016 года. За это время он выиграл чемпионат Англии (сезон 2016/2017), а также Кубок Англии (сезон 2017/2018).
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Интерфакс