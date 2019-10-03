Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 10:04

Санкт-Петербург. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Шансы на получение разрешения от властей Дании на строительство магистрали "Северный поток 2" достаточно высоки, поэтому искать альтернативные пути прохождения маршрута пока не стоит, прокомментировал ситуацию журналистам председатель правления OMV Райнер Зеле.

"Я уверен, что нам не нужно обсуждать какие-либо альтернативные маршруты для "Северного потока 2", потому что я убежден - как мы слышали от коллег из Nord Stream 2 - у нас хорошие шансы на то, чтобы получить разрешение от Дании. Если они скажут, что вероятность получения разрешения очень мала, то я начну думать об этом", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Ан вч пч

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