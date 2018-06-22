Фактический рост добычи нефти ОПЕК будет на уровне 700 тыс. б/с
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Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Фактический рост добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.
При этом он выразил уверенность, что страны не-ОПЕК, участвующие в сделке, поддержат решение картеля.
Аг сс фф*
Интерфакс