Фактический рост добычи нефти ОПЕК будет на уровне 700 тыс. б/с

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 15:41 22.06.2018 - 15:41

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Фактический рост добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву. При этом он выразил уверенность, что страны не-ОПЕК, участвующие в сделке, поддержат решение картеля. Аг сс фф* Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс