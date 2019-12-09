Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 19:28

Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - В рамках внутреннего расследования, проведенного Министерством юстиции США, не было выявлено никаких фактов политической предвзятости в "российском деле", сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В то же время, доклад, который, по данным агентства, должен быть опубликован генеральным инспектором Минюста США позже в понедельник, указывает на "17 значительных ошибок и недочетов", но речи о преднамеренных деяниях не идет.

Доклад, по утверждениям собеседников агентства, знакомых с содержанием доклада, будет включать заключения о наличии оснований для того, чтобы открыть одно из самых политически чувствительных расследований в истории ФБР, которое президент США Дональд Трамп называет "охотой на ведьм". Оно было начато тайно в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и в итоге было передано бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

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