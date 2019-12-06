Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 14:11

Брюссель. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Венецианская комиссия при Совете Европы пришла к заключению, что непризнание фактов аннексии не обязывает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отказывать в полномочиях всей делегации аннексирующего государства, говорится в пресс-релизе СЕ, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Соответствующее заключение содержится в новом докладе Венецианской комиссии, посвященном осложнениям, связанным с включением международно непризнанных территорий в парламентские выборы аннексирующего государства.

Этот доклад подготовлен в связи с ситуацией вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ, которые по-прежнему частично оспариваются. Этот вопрос встанет на открытии сессии ПАСЕ в январе 2020 года, на которой все государства-члены, в том числе и Россия, должны будут представить списки участников их делегаций, которые впоследствии должны быть верифицированы.

В Венецианской комиссии полагают, что обязательство Парламентской ассамблеи не признавать аннексию на международном уровне необязательно влечет за собой отказ в реализации полномочий всей делегации аннексирующего государства. При этом в документе говорится о возможности применения других мер, которые ПАСЕ должна рассмотреть в будущем.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее после внесения изменений в регламенты, касающиеся оспаривания полномочий делегаций и возможности их приостановки.

1ар др

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