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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 11:16 21.06.2018 - 11:16

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Сроки проведения IPO Saudi Aramco не критичны для королевства, нужно все тщательно взвесить, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе международного семинара ОПЕК.

"Надеюсь, что удастся провести его в 2019 году, но нужно взвесить и юридические риски, и влияние нефтяных цен", - сказал он.

Ранее предполагалось, что IPO состоится в первом квартале 2018 года.

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