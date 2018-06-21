Фалих: надеюсь, что IPO Saudi Aramco удастся провести в 2019г, но сроки - не главное
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Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Сроки проведения IPO Saudi Aramco не критичны для королевства, нужно все тщательно взвесить, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе международного семинара ОПЕК.
"Надеюсь, что удастся провести его в 2019 году, но нужно взвесить и юридические риски, и влияние нефтяных цен", - сказал он.
Ранее предполагалось, что IPO состоится в первом квартале 2018 года.
Сс аш *
Интерфакс