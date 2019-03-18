Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 7:52

Баку. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Потенциально решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, ОПЕК не хочет менять курс, пока продолжается рост запасов нефти, и пока непонятно влияние на рынок санкций (в отношении Ирана и Венесуэлы - ИФ).

Х.аль-Фалих отметил, что в апреле еще рано принимать решение о продлении сделки.

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