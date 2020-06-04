Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 14:43

Рим. 4 июня. ИНТЕРФАКС - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) прогнозирует рекордный мировой сбор зерна в новом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.).

"Объем производства зерновых в мире уверенно движется к новому рекордному уровню в 2 млрд 780 млн тонн, что на 2,6% выше, чем в текущем сельхозгоду", - говорится в материалах ФАО, обнародованных в четверг.

Прогноз основан на состоянии уже посеянных культур, ожиданий относительно тех культур, посевная кампания по которым еще не началась, и на погодных условиях. Все это указывает на комфортную ситуацию со спросом на зерновые и их предложением, отмечается в документе.

По прогнозу ФАО, наибольший рост произойдет по кукурузе - на 64,5 млн тонн, до 1 млрд 207 млн тонн. Это связано с ожиданием рекордных урожаев в Северной Америке и на Украине и близких к рекордным - в Южной Америке.

Производство риса, как ожидается, достигнет рекордной отметки в 508,7 млн тонн, что на 1,6% выше показателя текущего сельхозгода. "Сбор пшеницы, наоборот, должен снизиться до неплохого уровня 2019 года, поскольку вероятное снижение в Европейском союзе, на Украине и в США более чем перекрывает ожидаемый прирост в Австралии и Российской Федерации", - сообщает ФАО.

Ранее ФАО прогнозировала урожай пшеницы в новом сельхозгоду в 762,6 млн тонн против 763,3 млн тонн годом ранее.

Лм им

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