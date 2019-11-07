Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 18:55

Рим. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном в четверг продовольственном прогнозе предрекает сокращение мирового производства мяса, рост урожаев пшеницы и кукурузы и риски для рынка бананов из-за болезни TR4 (Fusarium Wilt Tropical Race 4).

Согласно прогнозам ФАО, мировое производство мяса сократится в 2019 году впервые за более чем два десятилетия, что обусловлено вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, уничтожающей стада животных.

Ожидается, что производство мяса крупного рогатого скота, овец, птицы и свиней составит 335 млн тонн, что на 1% ниже, чем в прошлом году. "Спад обусловлен ожидаемым сокращением производства свинины в Китае как минимум на 20%, на долю которого обычно приходится почти половина мирового производства. Производство мяса птицы в Китае, напротив, стремительно увеличилось и, как ожидается, вырастет на 17% за год, в то время как общее производство мяса в стране сократится на 8%", - говорится в документе.

На свинину, как правило, приходится более трети мирового производства мяса, на домашнюю птицу - 39%, на говядину - 21%.

Наиболее заметный рост мяса ожидается в Аргентине, Бразилии, Европейском союзе и США. Прогнозируется, что мировой товарооборот мясными продуктами вырастет на 6,7% в этом году, в то время как товарооборот других продовольственных товаров снижается.

Согласно прогнозу, мировое производство пшеницы и кукурузы вырастет в этом году, тогда как производство риса снизится до уровня прошлого года. "Что касается потребления, то, по прогнозам ФАО, потребление всех трех зерновых на душу населения будет идти в ногу и даже превышать темпы роста населения", - говорится в документе.

Между тем, ожидается, что мировое производство семян масличных культур впервые за три года сократится, главным образом из-за прогнозируемого сокращения посевов сои и снижения урожайности в США, а также более слабого прогноза по урожаю рапса в Канаде и Европейском союзе.

ФАО также прогнозирует, что мировое производство сахара уменьшится на 2,8% в следующем году, даже несмотря на рост мирового потребления.

Согласно прогнозам, производство молока увеличится на 1,4%. Почти 90% этого роста будет обусловлено увеличением поголовья молочного стада в Индии и Пакистане.

Ожидается, что мировое производство рыбы останется неизменным с 2018 года: снижение улова рыбы на 3,4% компенсируется увеличением производства в секторе аквакультуры на 3,9%.

В докладе также содержится оценка гипотетических рыночных рисков болезни TR4 на мировом рынке бананов, который оценивается в $45 млрд.

При сдержанном развитии ситуации, исходя из предположений о том, что болезнь не выйдет за пределы Колумбии, постепенное распространение TR4, скорее всего, повлечет за собой падение мирового производства на 2%, а также вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2% к 2028 году, говорится в документе.

Лм ак пч

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