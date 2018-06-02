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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 11:01 02.06.2018 - 11:01

Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в субботу принес присягу на посту главы государства, сообщает египетское издание "Иджипт тудэй".

Церемония прошла в парламенте Египта. Специально для этого депутаты были созваны на чрезвычайную сессию.

Для А.ас-Сиси - это второй срок на посту президента Египта. Он будет возглавлять страну до 2022 года.

А.ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в стране в марте. За него проголосовали более 97% избирателей.

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