Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 12:45

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник проведут в Рамалле встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию, сообщают во вторник западные СМИ.

Ранее сообщалось, что во вторник 12:00 по местному времени в Вашингтоне (20:00 мск) президент США Дональд Трамп обнародует план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который в СМИ называют "сделкой века".

"Мы приглашаем движение ХАМАС принять участие в экстренной встрече руководства (ФАТХ - ИФ), и они будут участвовать во встрече", - приводят СМИ слова представителя ФАТХ Аззама аль-Ахмада.

В свою очередь представитель ХАМАС Нассер ад-Дин аш-Шаар подтвердил свое участие в экстренной встрече.

"На встрече обсудят позицию, которую нужно занять против плана Трампа", - сказал он.

Также, по данным СМИ, во вторник и в среду на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа запланированы демонстрации палестинцев против американского плана.

Трамп назвал этот план "шансом на мир" на Ближнем Востоке.

Разработкой плана несколько лет подряд занимались сотрудники администрации Трампа, причем его экономическая часть была обнародована еще в 2019 году.

Президент США также заявлял, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. Однако глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!