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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 17:59 02.10.2018 - 17:59

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший одноклассник кандидата на пост Верховного судьи США Бретта Кавано, который присутствовал вместе с ним в комнате, когда тот якобы домогался женщины, дал показания сотрудникам ФБР в связи с этим расследованием, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

"Господин Марк Джадж был опрошен ФБР... Мы просим сохранять спокойствие до тех пор, пока ФБР не завершит расследование", - заявила адвокат М.Джаджа Барбара ван Гельдер.

С обвинениями в адрес Б.Кавано выступила Кристин Блейзи Форд, которая заявила, что Б.Кавано непозволительно вел себя с ней на вечеринке во времена старшей школы. По словам К.Б.Форд, М.Джадж присутствовал в комнате во время инцидента.

Ранее сенат отложил голосование по кандидатуре Б.Кавано на неделю, до 5 октября, дав ФБР время, чтобы расследовать обвинения в домогательствах.

Кандидатура Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута президентом США Дональдом Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Против кандидатуры республиканца Б.Кавано выступают члены Демократической партии США.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.

В понедельник Д.Трамп заявил, что он не возражает против расследования ФБР по Б.Кавано, но призвал провести его быстро.

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