Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 23:39

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737-Max, сообщает Seattle Times.

Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.

Уточняется, что расследование того, как Федеральное авиационное управление (FAA) одобрило самолет, началось вскоре после того, как Lion Air 737-Max 8 разбился в Индонезии в октябре, убив 189 человек.

Согласно статье, уголовный отдел Министерства юстиции контролирует расследование, а генеральный инспектор Департамента транспорта проводит его.

Boeing отказался комментировать расследование.

FAA заявила, что следует традиционному процессу сертификации самолетов.

Ранее сообщалось, что министр транспорта США Элейн Чао просит генерального инспектора при министерстве изучить процесс получения сертификации Boeing 737-MAX 8 после двух авиакатастроф с самолетами этого типа.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Она стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

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