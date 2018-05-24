Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 11:45 24.05.2018 - 11:45

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США обезвредили крупную сеть роутеров, которая была заражена компьютерными вирусами, говорится в заявлении Минюста США, распространенном в четверг.

По данным минюста США, сеть устройств, состоящая примерно из 500 тыс. роутеров в 54 странах мира, была взломана хакерами из группы Fancy Bears и заражена компьютерными вирусами.

При успешной кибератаке хакеры смогли бы дистанционно контролировать компьютеры и внедряться в них, что создало бы утечку данных. Сотрудникам ФБР удалось перепрограммировать устройства.

Хакерскую группу Fancy Bears в США считают близкой к руководству РФ и обвиняют во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Группа известна так же под другими наименованиями - APT28, Pawn Storm, Sandworm и Sofacy Group.

"По данным специалистов в области кибербезопасности, Sofacy Group является хакерской группой, которая, как многие считают, зародилась в России", - отмечается в заявлении минюста США.

Кибератаке подверглись роутеры таких популярных фирм, как Linksys, MikroTik, NETGEAR и TP-Link. В минюсте США отмечают, что успешная операция ФБР не гарантирует защиты от подобных нападений хакеров в будущем.

Тэ эф де

Neuer Inhalt Horizontal Line