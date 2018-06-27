Федеральный судья в США отклонил ходатайство защиты экс-главы предвыборного штаба Трампа
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Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральный судья отклонил ходатайство защиты экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта о признании превышения спецпрокурором по расследованию так называемого "российского дела" Робертом Мюллером своих полномочий.
"Назначение специального прокурора соответствовало как конституционным требованиям в отношении назначения должностных лиц, так и установленным законом требованиям, регулирующим полномочия на ведение уголовного судопроизводства от имени Соединенных Штатов. Спецпрокрурор имел юридические полномочия по расследованию и судебному преследованию в рамках этого дела, отклонение нового обвинительного заключения не является оправданным", - говорится в решении судьи.
П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.
Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.
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Интерфакс