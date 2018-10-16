Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 17:22 16.10.2018 - 17:22

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральный судья окружного суда Нью-Йорка Элисон Натан одобрил мировое соглашение, заключенное между гендиректором Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце сентября.

В соответствии с условиями соглашения, И.Маск покинет пост главы совета директоров Tesla в течение 45 дней. Он также не сможет публиковать какие-либо заявления, содержащие важную информацию в отношении Tesla, без одобрения компании.

Кроме того, как И.Маску, так и Tesla придется выплатить по $20 млн в качестве штрафа.

Как сообщалось, в сентябре текущего года SEC подала иск в суд против И.Маска, обвинив его в обмане инвесторов. SEC утверждала, что в серии твитов, опубликованных И.Маском на его странице в августе, содержалась ложная информация о скором выкупе акций компании.

И.Маск 7 августа написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".

Через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной.

В конце месяца И.Маск пошел на мировое соглашение с SEC, позволившее ему сохранить должность гендиректора и место в совете директоров Tesla.

Вслед за этим, однако, глава Tesla поиздевался над SEC в своем микроблоге в Twitter, переиначив ее название.

"Комиссия по обогащению шортселлеров (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу. Смена названия им подойдет", - написал он.

В связи с этим эксперты опасались, что SEC может потребовать ужесточения условий мирового соглашения, посчитав слова И.Маска нарушением принципов мирового соглашения с регулятором, пишет MarketWatch.

Акции Tesla прибавляют в цене 4,3% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 14%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер