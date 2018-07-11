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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:00 11.07.2018 - 20:00

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема в Уимблдоне.

В четвертьфинале соревнования вторая ракетка мира потерпел поражение от южноафриканца Кевина Андерсона (№8 в рейтинге ATP) в пяти сетах. Результат противостояния - 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11 в пользу К.Андерсона. Матч продолжался 4 часа 13 минут.

В полуфинале К.Андерсон сыграет с победителем пары Милош Раонич (Канада) - Джон Иснер (США).

Р.Федерер - рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема. Они покорялись ему 20 раз, из них "Уимблдон" - восемь раз (в том числе - в 2017 году).

Наивысшее достижение К.Андерсона на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2017 году.

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