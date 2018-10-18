Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 7:48 18.10.2018 - 07:48

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки, свидетельствует протокол заседания Федрезерва от 25-26 сентября 2018 года.

При этом в ходе заседания многие представители ФРС высказали мнение, что Центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.

Как сообщалось, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых - по итогам сентябрьского заседания.

Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам заседания указали на то, что 12 из 16 членов FOMC ожидают в общей сложности четырех повышений ставки в текущем году. Прогнозы на 2019 год по-прежнему предусматривают три подъема ставки.

В сентябре Федрезерв поднял ставку в третий раз с начала 2018 года, до этого она была повышена в марте и июне.

"Участники заседания в целом сошлись во мнении, что дальнейшее постепенное повышение ставки с высокой вероятностью будет согласовываться с устойчивым экономическим подъемом, сильным рынком труда и инфляцией около целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в протоколе.

"Такой постепенный подход позволит уравновесить риск слишком быстрого ужесточения монетарной политики, которое может привести к резкому ослаблению экономики и падению уровня инфляции ниже целевого показателя ФРС, и риск слишком медленного движения, которое спровоцирует подъем инфляции выше цели и, возможно, будет способствовать образованию финансовых дисбалансов", - отмечается в документе.

"Несколько участников заседания выразили мнение о том, что Федрезерву потребуется перейти к умеренно ограничительной политике на некоторое время, и довольно многие - о том, что Центробанку будет необходимо временно поднять ставку выше их оценок для ее долгосрочного уровня, чтобы сократить риск устойчивого превышения инфляцией 2%-ного целевого показателя", - говорится в протоколе.

"Пара участников заседания дали понять, что они не станут одобрять ограничительный подход к монетарной политике при отсутствии четких сигналов перегрева экономики и усиления инфляции", - отмечается в документе.

В протоколе не указывается, какой уровень базовой процентной ставки, по мнению руководителей ФРС, будет ограничивать экономическую активность в США.

Прогнозы руководителей ФРС, подготовленные к сентябрьскому заседанию, показали, что 11 из 16 представителей центробанка ожидают подъема ставки до 3% или выше к концу 2021 года, отмечает главный экономист по американским рынкам Capital Economics Пол Эшворт.

Ранее представители ФРС заявляли о том, что уровень в 3% в долгосрочной перспективе будет "нейтральным уровнем" ставки, который не будет ни стимулировать экономическую активность, ни ограничивать ее, пишет MarketWatch.

В протоколе сентябрьского заседания Федрезерва говорится о "существенной неопределенности в отношении всех прогнозов нейтрального уровня базовой ставки".

Опасения, связанные с тем, что действия Федрезерва приведут к замедлению экономического роста в США, спровоцировали недавний спад на фондовом рынке и повышение доходности US Treasuries.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике политику ФРС, считая, что Центробанк торопится с повышением ставки. Ранее на этой неделе он назвал Федрезерв своей "главной угрозой".

В протоколе сентябрьского заседания ФРС говорится о сигналах усиления инфляционного давления в США. Руководители центробанка отметили "некоторое ускорение" роста стоимости рабочей силы, однако сошлись во мнении о том, что темпы повышения зарплат остаются умеренными по историческим стандартам.

Тем не менее, по мнению нескольких участников заседания, инфляция в США может оставаться немного выше целевого уровня ФРС "в течение некоторого периода времени".

В коммюнике по итогам сентябрьского заседания FOMC отказался от обозначения кредитно-денежной политики как "стимулирующей". В протоколе отмечается, что эта формулировка была признана устаревшей, и Федрезерв предпочел отказаться от нее до того, как ставка приблизится к нейтральному уровню.

ФРС в конце 2015 года повысила базовую процентную ставку впервые почти за 10 лет, в 2016 году ставка была поднята один раз (на 25 базисных пунктов), в 2017 году - трижды на такую же величину.

пк аш де

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер