Нью-Йорк. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) не обязана учитывать призывы президента США Дональда Трампа к резкому смягчению денежно-кредитной политики, полагает бывший глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли.

"Торговая война Трампа с Китаем подрывает доверие бизнеса и потребителей и приводит к ухудшению экономических прогнозов, - пишет Дадли в статье, опубликованной агентством Bloomberg. - Эта рукотворная и продолжающаяся катастрофа ставит Федрезерв перед дилеммой: смягчить ущерб, предоставив компенсирующие стимулы, или отказаться играть в эту игру. Если конечной целью является здоровая экономика, ФРС стоит всерьез рассмотреть последний вариант".

По его словам, обычно руководство центробанка принимает внешние факторы как данность и вносит поправки в денежно-кредитную политику исходя из своей задачи по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности. И наоборот, ЦБ не пытается повлиять на решения в других сферах, что в совокупности позволяет ему сохранять независимость.

"Если торговая война Трампа с Китаем ухудшит прогнозы в американской экономике, Федерзерву стоит ответить соответствующей корректировкой ДКП. Но что если стимулы ФРС подталкивают президента к дальнейшей эскалации торговой войны, что увеличивает риски рецессии? Действия центробанка по смягчению последствий могут быть не просто неэффективными, они могут усугубить ситуацию", - полагает Дадли.

Бывший глава ФРБ Нью-Йорка отметил, что он видит понимание сложившейся ситуации в словах председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Но Федрезерв может пойти еще дальше. Руководство может прямо заявить, что центробанк не станет помогать властям, принимающим плохие решения во внешней политике, дав максимально четко понять, что Трамп сам будет разбираться с последствиями своих действий".

По словам Дадли, такая жесткая политика поможет Федрезерву и экономике в целом. Во-первых, она отобьет желание продолжать эскалацию торгового конфликта с Китаем, во-вторых, укрепит независимость центробанка, а в-третьих, поможет сохранить запас средств и избежать дальнейшего снижения ставок, которые сейчас находятся на сравнительно низком в исторической перспективе уровне.

"Я понимаю и поддерживаю стремление руководства ФРС оставаться вне политики. Однако постоянные нападки Трампа на Пауэлла и на центробанк делают это стремление тщетным, - подчеркнул Дадли. - Руководство ЦБ стоит перед выбором: позволить администрации Трампа продолжить двигаться по разрушительному пути эскалации торговой войны или послать четкий сигнал, что если администрация так поступит, то именно президент, а не Федрезерв, будет нести риски, включая риск проигрыша на следующих выборах".

Дадли занимал пост главы ФРБ Нью-Йорка, дававший ему постоянное право голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), с 2009 г. по 2018 г. После ухода в отставку он занял должность старшего научного сотрудника в Центре изучения экономической политики при Принстонском университете.

Служба финансово-экономической информации

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