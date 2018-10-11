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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 17:09 11.10.2018 - 17:09

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Спустя день после того, как президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) "обезумевшей", его главный советник по вопросам экономической политики Лоуренс Кадлоу заявил, что Белый дом не пытается влиять на монетарную политику.

По словам Л.Кадлоу, возглавляющего Национальный экономический совет при Белом доме, администрация президента США знает, что у Федрезерва есть работа, которую он должен выполнять.

"Президент имеет собственные взгляды. Он много раз заявлял о них. Здесь нет ничего нового, - заявил Л.Кадлоу в интервью CNBC. - Мы все знаем, что Федрезерв независим. Президент не диктует политику центробанку. Он не сказал ничего хотя бы отдаленно похожего на это".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким падением: Dow Jones Industrial Average рухнул на 800 пунктов, снижение Standard & Poor's 500 стало рекордным с февраля, Nasdaq Composite - с начала года.

Президент США Д.Трамп в телефонном интервью Fox News призвал винить в падении рынков Федеральную резервную систему, а не торговый конфликт с Китаем.

"Проблема не в этом, - ответил он на вопрос об отношениях с Китаем и их влиянии на рынки. - По моему мнению, проблема в ФРС. ФРС обезумела".

Как добавил президент, "обезумевшая ФРС" продолжает повышать процентные ставки, и именно в этом - корень всех зол.

По словам Л.Кадлоу, американский президент уверен в стабильности нынешних экономических условий и не считает, что падение фондового рынка является отражением ситуации в экономике.

"Мое мнение - это нормальная коррекция в "бычьем" тренде. Экономические данные остаются превосходными", - отметил он.

С июля Д.Трамп критикует работу Федрезерва и назначенного им председателя совета управляющих ЦБ Джерома Пауэлла. До этого более двух десятилетий президенты США воздерживались от комментариев о работе ФРС и уровне процентных ставок.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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