Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 19:29

Цюрих. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) не ожидает рецессии в экономике США, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления на конференции в Цюрихе.

Наиболее вероятным сценарием для американской экономики ФРС считает "продолжение умеренного роста", отметил Пауэлл.

Согласно его оценкам, темпы роста ВВП США в 2019 году составят 2-2,5%.

Пауэлл считает, что экономика США показывает сильные результаты и находится в хорошем состоянии. Среди основных рисков для экономического подъема он выделил ослабление глобального роста, неопределенность в отношении торговой политики и слабую инфляцию.

"Мы продолжим оценивать все эти факторы, а также все геополитические события, и мы будем действовать должным образом для поддержки экономического подъема, - заявил Пауэлл. - Наш основной прогноз это то, что рецессии не будет ни в США, ни в мире".

Ожидания трейдеров в отношении динамики базовой процентной ставки в США не изменились после заявлений Пауэлла. Эксперты Уолл-стрит оценивают более чем в 90% шансы на снижение ставки Федрезервом на четверть процентного пункта с текущих 2-2,25% годовых на заседании 17-18 сентября.

Эти ожидания не изменились и после публикации министерством труда США данных по рынку труда, оказавшихся более слабыми, чем ожидалось.

Число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Пауэлл отметил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме.

В то же время, индикаторы деловой активности в промышленном секторе и капиталовложений бизнеса, по его словам, находятся "либо в боковом тренде, либо снижаются".

Председатель Федрезерва также заявил об изменении глобального макроэкономического ландшафта - темпы экономического роста теперь будут более слабыми, чем раньше, инфляция - более медленной, а процентные ставки - ниже.

В связи с этим у Центробанков будет меньше возможностей оказывать поддержку экономике в случае будущих спадов, и это самый серьезный вызов для мировых ЦБ, отметил он.

Отвечая на вопрос о том, зависят ли решения Федрезерва от политического давления, Пауэлл сказал "абсолютно нет".

пк вч бп*

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