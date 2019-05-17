Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 19:23

Вашингтон 17 мая. ИНТЕРФАКС - Ряд недобросовестных американских СМИ могут ввести в заблуждение Иран о планах Вашингтона, считает президент США Дональд Трамп.

"Со всеми этими фейковыми (СМИ - ИФ) и выдуманными новостями, Иран может запутаться в том, что на самом деле происходит", - написал Трамп в Twitter.

Ранее американская газета The New York Times сообщала о готовности Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием.

7 мая американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на малых кораблях в Персидском заливе.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

1кю ар

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