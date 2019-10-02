Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Открытие фестиваля фильмов о войне "В объективе - Вторая мировая", посвященного 75-летию Победы, состоялось в среду в Брюсселе в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

Фестиваль организован посольствами России и Белоруссии в Бельгии и РЦНК.

"Чем дальше мы уходим во времени от событий Второй мировой войны, тем отчетливее проступает величие подвига народов бывшего СССР и тем яснее становится, что это наследие будет с нами всегда, ведь в то время солдат не делили на русских, белорусов, туркмен, казахов и людей других национальностей этой огромной страны, потому что всех объединяла готовность отдать все, включая свою жизнь, за победу", - сказал российский посол в Бельгии Александр Токовинин, открывая первый фестивальный просмотр фильма режиссера Михаила Пташука "В августе 44-го...".

В интервью "Интерфаксу" посол объяснил, что фестиваль проводится совместно с белорусскими коллегами в ознаменование 75-летия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков в 1944 году и в то же время он является стартом более обширной программы мероприятий, посвященных Победе, которая полностью будет развернута в 2020 году.

"У нас обширные планы, связанные с 75-летием Победы. В частности, мы готовимся провести русские культурные сезоны в Бельгии, которые будут посвящены годовщине Победы. И одним из ключевых событий этих сезонов должно стать выступление оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, которое намечается на 12 мая 2020 года, и Валерий Абисалович хочет, чтобы была исполнена, седьмая, "Ленинградская", симфония Дмитрия Шостаковича, непосредственно связанная с войной", - рассказал Токовинин.

"Планов много, мы над ними активно работаем совместно с бельгийскими партнерами и при очень большой поддержке российского министерства культуры", - добавил высокопоставленный российский дипломат, отметив предстоящие концерты и другие мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы.

По мнению посла, в Бельгии проявляют бережное отношение к памяти советских партизан, которые убежав из нацистских лагерей, воевали на земле этой страны в бельгийском Сопротивлении.

"12 октября в коммуне Ребек, расположенной в Валлонском Брабанте, мы будем участвовать в открытии национального мемориала советским партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского Сопротивления. Планируется установить памятную доску в присутствии бельгийских официальных лиц. И такое отношение к памяти наших воинов не может нас не радовать", - заключил дипломат.

В программе кинофестиваля наряду с классикой советского кинематографа, как "Летят журавли" Михаила Калатозова, такие современные фильмы о войне, как "Брестская крепость" Александра Котта и "Белый тигр" Карена Шахназарова.

Фестиваль завершится 11 октября.

1ов ад

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