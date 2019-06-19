Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 13:52

*** Требовать у РФ экстрадиции фигурантов не будут

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Представители международной совместной следственной группы заявили, что считают фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом ответственными за крушение рейса "Малазийских авиалиний" МН17 и гибель пассажиров.

"Мы считаем их ответственными за крушение MH17. Что они хотели и сделали, будет установлено судом ", - сказал представитель следствия.

"Мы не будем запрашивать об экстрадиции этих четырех подозреваемых, так как российская конституция, как и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан", - отметил он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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