*** Требовать у РФ экстрадиции фигурантов не будут
Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Представители международной совместной следственной группы заявили, что считают фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом ответственными за крушение рейса "Малазийских авиалиний" МН17 и гибель пассажиров.
"Мы считаем их ответственными за крушение MH17. Что они хотели и сделали, будет установлено судом ", - сказал представитель следствия.
"Мы не будем запрашивать об экстрадиции этих четырех подозреваемых, так как российская конституция, как и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан", - отметил он.
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1кю ар ан