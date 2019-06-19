Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 14:12

*** Требовать у РФ экстрадиции фигурантов не будут

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Представители международной совместной следственной группы заявили, что считают фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом ответственными за крушение рейса "Малазийских авиалиний" МН17 и гибель пассажиров.

"Мы считаем их ответственными за крушение MH17. Что они хотели и сделали, будет установлено судом ", - сказал представитель следствия.

"Мы не будем запрашивать экстрадицию этих четырех подозреваемых, потому что как российская конституция, как и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан", - отметил он.

По его словам, международные следователи направят запрос "Российской Федерации для того, чтобы она в свою очередь направила повестки трем подозреваемым, чтобы их допросили на предмет обвинений".

Он подчеркнул, что подобный запрос будет также направлен Украине, поскольку один из подозреваемых является украинцем.

"Мы вновь направляем запрос России о взаимной правовой помощи. У нас до сих пор есть вопросы, на которые не были получены ответы", - отметил представитель международной группы следователей.

1кю аю де

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