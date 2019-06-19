Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 21:01

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Подозреваемый в причастности к крушению малазийского Boeing в небе над Украиной в 2014 году Сергей Дубинский заявил, что не считает международное расследование объективным, сообщает в среду газета The Guardian.

"Я не верю в объективность расследования. Пусть говорят, что хотят", - приводит газета комментарий Дубинского, полученный через мессенджер WhatsApp.

Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Дубинский, по данным СМИ, некоторое время возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной ДНР. Участники расследования полагают, что он был ключевой фигурой при организации транспортировки ЗРК "Бук" в район, из которого был выполнен запуск ракеты, уничтожившей самолет рейса MH17.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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