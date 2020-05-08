Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 17:00

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Физическая активность среди взрослых британцев снизилась на четверть с начала введения ограничений на перемещения в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщили в Йоркширском центре раковых исследований.

Согласно проведенному специалистами исследованию, примерно треть жителей набрала в весе. В среднем за последние недели каждый из них поправился на 2-3 кг.

К такому выводу эксперты пришли на основе исследования с участием 2 тыс. взрослых, 68% из которых заявили, что обеспокоены последствиями для их здоровья малоактивной деятельности или вообще отсутствия физической активности.

Среди рекомендаций врачей по повышению активности предлагается осуществлять походы за покупками, заниматься уборкой, играть с детьми, заниматься спортом посредством различных фитнес программ, в том числе на YouTube.

Ранее сообщалось, что в Великобритании могут ослабить некоторые ограничительные меры, введенные в стране в связи со вспышкой коронавируса, с 11 мая.

Зв время пандемии в Великобритании зафиксировано более 200 тыс. заражений коронавирeсом, а также более 30 тыс. летальных исходов. Премьер-министр страны сам переболел коронавирусом.

Ранее в мая результаты похожего исследования были обнародованы во Франции. Там выяснили, в частности, что за время самоизоляции жители страны, в среднем, поправились на 2,5 кг.

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