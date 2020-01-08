Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 9:23

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Власти Филиппин выделят не менее трех транспортных самолетов и корабль береговой охраны, чтобы помочь с эвакуацией соотечественников, работающих в Ираке, сообщили западные СМИ со ссылкой на филиппинского министра обороны Делфина Лорензана.

При этом Манила объявила об обязательной эвакуации сограждан из Ирака.

Такие меры были озвучены после того, как в ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

СМИ напоминают, что в Ираке работают примерно 1,6 тыс. филиппинских рабочих, а всего в странах Ближнего Востока - примерно 2 млн. В то же время на заработках за рубежом находятся 10 млн филиппинцев из 102 млн населения страны.

1аю*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!