Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 9:18

Лос-Анджелес. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Фильм "Аббатство Даунтон" стал лидером проката в Северной Америке в минувшие выходные, собрав $31 млн, пишет Dow Jones.

Отдельный фильм с героями одноименного британского сериала, выходившего с 2010 по 2015 год, получил крайне позитивные отзывы критиков и стал самым успешным дебютом в истории киностудии Focus Features, входящей в состав Universal Pictures. При этом примерно 75% посмотревших фильм в первые выходные после релиза были женщины, из них 60% - в возрасте более 30 лет.

Второе место занял фантастический фильм "К звёздам" с участием Брэда Питта, заработавший $19,2 млн при бюджете в $80 млн. На третьем месте расположился боевик "Рэмбо: Последняя кровь" ($19 млн), в котором 73-летний Сильвестр Сталлоне в очередной раз сыграл Джона Рэмбо.

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