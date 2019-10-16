Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 18:12

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Финансовый сектор готовится к выходу Великобритании из Европейского союза на фоне продолжающихся переговоров по Brexit: сотни банков и инвестиционных компаний перевозят своих сотрудников в европейские офисы, показало исследование компании New Financial, которая анализирует сектор.

Исследователи выявили 332 компании, которые переместили часть своего бизнеса, перевезли персонал или учредили новые организации на территории Европейского союза, при этом 60 из них начали делать это с марта, когда изначально должен был состояться выход Великобритании из ЕС, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что главным направлением для релокации сотрудников и переноса офисов стал Дублин, опередивший по популярности Люксембург и Париж.

"Многие крупные компании учредили новые предприятия в ЕС, которые функционируют уже в течение нескольких месяцев, и, потратив десятки или сотни миллионов долларов на релокацию, они не собираются в ближайшее время возвращаться в Великобританию", - говорится в докладе экспертов New Financial.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому если к 19 октября не удастся согласовать соглашение о Brexit c ЕС, то премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Между тем в среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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