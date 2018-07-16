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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 19:37 16.07.2018 - 19:37

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Финляндия была выбрана местом проведения встречи Путин-Трамп потому, что она является самой свободной и стабильной страной в мире, считает президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Одним из доводов при выборе места встречи является то, что Финляндия является самой стабильной и свободно страной в мире", - заявил глава государства, подводя на пресс-конференции итоги работы Финляндии по подготовке и проведению встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в понедельник в Хельсинки.

По его словам, многие СМИ говорили о Финляндии как о нейтральной стране.

"У Финляндии есть соглашения о сотрудничестве со многими странами, она является членом Европейского союза. Если это сказано объективно, то это нейтралитет", - отметил он.

По его словам, так называемое западное сообщество было единодушно в своем понимании необходимости диалога. Оно учитывает, что ситуация в мире сейчас хуже, чем в годы Холодной войны.

Президент сказал, что видит во встрече Путин-Трамп "позитивную, обнадеживающую дискуссию".

Он сообщил, что на встрече с президентами России и США поднимал проблему экологии Арктики и особенно влияния на нее черного угля. Обсуждались вопросы значения Европейского союза в нынешних условиях. Лидер Финляндии отметил, что в беседе с Д.Трампом поднял, в частности, вопрос о военных учениях в регионе Балтийского моря.

С.Ниинистё разговаривал с президентами также о положении в Сирии и на Украине, а также о контроле над ядерным оружием.

Говоря о значении встречи глав государств в Хельсинки, он подчеркнул, что Д.Трамп и В.Путин готовы обсуждать многие трудные вопросы "и это положительная вещь".

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