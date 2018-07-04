Финляндия вернется на время саммита РФ-США к пограничному контролю для прибывающих из Шенгенской зоны - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пограничная охрана Финляндии готовится к установлению внутреннего пограничного контроля на время визита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.
"Решение о введении пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из Шенгенской зоны, примет правительство", - сообщает в среду газета "Хельсингин саномат" (Helsingin Sanomat).
Издание также отмечает, что контроль на границе Финляндии уже усилен.
Встреча глав государств России и США состоится в Хельсинки 16 июля, сообщили ранее Кремль и Белый дом.
пч
Интерфакс