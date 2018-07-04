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Хельсинки. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пограничная охрана Финляндии готовится к установлению внутреннего пограничного контроля на время визита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

"Решение о введении пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из Шенгенской зоны, примет правительство", - сообщает в среду газета "Хельсингин саномат" (Helsingin Sanomat).

Издание также отмечает, что контроль на границе Финляндии уже усилен.

Встреча глав государств России и США состоится в Хельсинки 16 июля, сообщили ранее Кремль и Белый дом.

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Интерфакс