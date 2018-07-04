Финляндия вернется на время саммита РФ-США к пограничному контролю для прибывающих из Шенгенской зоны - СМИ

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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 12:52 04.07.2018 - 12:52

Хельсинки. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пограничная охрана Финляндии готовится к установлению внутреннего пограничного контроля на время визита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. "Решение о введении пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из Шенгенской зоны, примет правительство", - сообщает в среду газета "Хельсингин саномат" (Helsingin Sanomat). Издание также отмечает, что контроль на границе Финляндии уже усилен. Встреча глав государств России и США состоится в Хельсинки 16 июля, сообщили ранее Кремль и Белый дом. пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс