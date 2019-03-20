Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 8:39

***Россия в этом рейтинге оказалась между Пакистаном и Филиппинами

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Финляндия заняла первое место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report, составляемом в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд. Помимо нее в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

Россия заняла в списке 68 место, потеряв по сравнению с прошлым годом девять позиций. В этом году Россия оказалась в рейтинге между Пакистаном и Филиппинами.

На последнем месте в рейтинге оказался Южный Судан, также наименее счастливыми странами стали ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

Доклад составляется на основании исследования мнений жителей 156 стран. В опросах исследуются несколько аспектов, в том числе, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные. Показатель счастья измеряется на основании данных опросов за три года, рейтинг 2019 года составлен по данным 2016-2018 гг.

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