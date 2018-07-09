Финляндия и Швеция подписали меморандум об оборонном сотрудничестве
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Хельсинки, 9 июля. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Финляндии Юсси Ниинистё и Швеции Петер Хультквист подписали в понедельник в Финляндии в городе Турку меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству.
Как сообщило министерство обороны Финляндии, меморандум затрагивает оборонное сотрудничество между двумя государствами в условиях мира, кризиса и войны.
"Меморандум обеспечивает основу оборонного сотрудничества между Финляндией и Швецией. В нем говорится о целях взаимодействия и перечислены различные сферы сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Ранее подобного документа между Финляндией и Швецией не было.
В то же время газета Helsingin Sanomat подчеркивает, что меморандум о взаимопонимании не налагает обязательств по взаимной обороне.
Его появление вызвано значительным усилением двустороннего сотрудничества в области обороны. Так, вооруженные силы двух государств регулярно участвуют в учениях, проводимых друг у друга, а также в учениях, проводимых в странах НАТО.
Ранее политические руководители Финляндии и Швеции неоднократно заявляли, что будут совместно решать вопросы, связанные с возможным вступлением в НАТО.
бс
Интерфакс