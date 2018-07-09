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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 13:22 09.07.2018 - 13:22

Хельсинки, 9 июля. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Финляндии Юсси Ниинистё и Швеции Петер Хультквист подписали в понедельник в Финляндии в городе Турку меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству.

Как сообщило министерство обороны Финляндии, меморандум затрагивает оборонное сотрудничество между двумя государствами в условиях мира, кризиса и войны.

"Меморандум обеспечивает основу оборонного сотрудничества между Финляндией и Швецией. В нем говорится о целях взаимодействия и перечислены различные сферы сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Ранее подобного документа между Финляндией и Швецией не было.

В то же время газета Helsingin Sanomat подчеркивает, что меморандум о взаимопонимании не налагает обязательств по взаимной обороне.

Его появление вызвано значительным усилением двустороннего сотрудничества в области обороны. Так, вооруженные силы двух государств регулярно участвуют в учениях, проводимых друг у друга, а также в учениях, проводимых в странах НАТО.

Ранее политические руководители Финляндии и Швеции неоднократно заявляли, что будут совместно решать вопросы, связанные с возможным вступлением в НАТО.

бс

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