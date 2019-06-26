Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 19:38

Хельсинки, 26 июня. ИНТЕРФАКС - Приоритетом Финляндии во время председательства в Европейском союзе станут вопросы климатической политики.

"Акцент будет сделан на лидерстве ЕС в решении глобальных вопросов климатической политики", - заявил, как сообщил портал Yle, в среду премьер-министр Финляндии Антти Ринне в парламенте.

По его словам, главная задача, которую будет решать Финляндия во время своего срока председательства в ЕС, станет прекращение в Европе к 2050 году загрязнения атмосферы выбросами парниковых газов.

На недавнем саммите в Брюсселе странам Евросоюза не удалось прийти к согласию по вопросу установления крайнего срока отказа от парниковых выбросов в основном из-за сопротивления стран Восточной Европы, в частности, Польши.

Финляндия во время своего срока председательства планирует также подчеркивать важность проведения совместной социальной политикой в странах ЕС.

Кроме того, будет уделено серьезное внимание обмену студентами и повышению профессиональных навыков.

Финляндия возглавит на шесть месяцев Евросоюз с 1 июля.

ав

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