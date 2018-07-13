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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:27 13.07.2018 - 11:27

Хельсинки. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Финляндии на четверо суток ввели пограничный контроль со странами Шенгенской зоны в связи с проведением 16 июля саммита президента Россия Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщают в пятницу финские СМИ со ссылкой на местные власти.

По их данным, подобный режим начал действовать в 12:00 в пятницу, и останется в силе до 12:00 вторника, 17 июля.

"Целью данных мер является обеспечение того, чтобы иностранные граждане, прибывающие или покидающие Финляндию, выполняли условия для въезда в страну или пребывания в стране, как это предусмотрено законом, а также для выявления лиц, которые могут представлять угрозу", - приводят СМИ заявление МВД Финляндии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии в преддверии встречи президентов России и США будет предпринят ряд мер по обеспечению авиационной безопасности, которые будут строго засекречены. Точное время прилета Д.Трамп и В.Путина еще не известно и оно не будет раскрыто общественности.

Встреча президента России В.Путина и американского лидера Д.Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что на саммите пойдет "очень серьезный разговор по очень непростым вопросам". Он отмечал, что лидеры, в частности, будут "комплексно обсуждать" сирийскую тематику.

Между тем, ранее в четверг американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО выразил надежду на то, что встреча может привести к "чему-то очень продуктивному". Он также сообщил о намерениях обсудить с В.Путиным тему вмешательства в американские выборы, Сирию и Украину.

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