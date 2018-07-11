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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 7:33 11.07.2018 - 07:33

Хельсинки. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В Финляндии будет предпринят ряд мер по обеспечению авиационной безопасности во время встречи 16 июля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Хельсинки и окружающих столицу регионах будут предприняты повышенные и строго засекреченные меры обеспечения безопасности, но они не должны серьезно сказаться на рейсовых полетах самолетов гражданской авиации, сообщает в среду портал телерадиовещания Yle со ссылкой на новостное агентство STT.

Однако на планах любителей авиации она все же скажутся. Так, когда в воскресенье прилетит президент США, будут запрещены полеты беспилотников в Хельсинки, Вантаа (Vantaa) и близлежащих территориях. Такой же запрет был установлен в апреле прошлого года, когда Финляндию посетил китайский лидер Си Цзиньпин.

Кроме того, введен запрет на полеты пилотов - любителей с 6 утра воскресенья до 8 утра вторника.

Точное время прилета Д.Трамп и В.Путина еще не известно и оно не будет раскрыто общественности.

"Обо всех ограничениях будут извещены, например, остальные летчики. Но многие вещи комментировать нельзя", - рассказывает начальник центра управления полетами Финляндии Карри Ханнула (Karri Hannula), который отвечает и за организацию полетов, связанных с саммитом.

Организаторы встречи обещают, что столичный аэропорт Хельсинки-Вантаа будет действовать в нормальном режиме все время саммита и потому приезжать сюда заранее не стоит.

В то же время в службе наблюдения за полетами в реальном времени FlightRadar24 сообщили, что в США в связи с вылетами-прилетами борта номер один бывают задержки в расписаниях до 30 минут. На это время движение всех остальных самолетов приостанавливается и возобновляется в нормальном режиме по завершении рулежки президентского лайнера.

"Борт номер один США и самолет Владимира Путина будут в одинаковом положении, что и почти любой другой самолет. Тем не менее, они обычно получают приоритет по маршрутизации до места назначения", - сказал пресс-секретарь FlightRadar24 Ян Печеник (Ian Petchenik).

Как отмечает издание, Д.Трамп прилетит на Boeing VC-25A, модифицированной версии Boeing 747-200. Президента России ожидают на модифицированной версии самолета Ил-96.

Здесь не исключают, что прибытие этих бортов может собрать на открытой террасе аэропорта большое число энтузиастов авиации. "Если терраса будет открыта, она будет заполнена до отказа. Но если поступит распоряжение властей, ее закроют", - не исключает служба аэропорта Finavia.

Ожидается также больше число любителей посмотреть на прибытие самолетов президентов с близлежащих к аэропорту территорий, но руководство аэропорта не сообщает, с какой стороны будут осуществляться взлет и посадка бортов номер один.

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