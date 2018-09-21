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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 13:16 21.09.2018 - 13:16

Хельсинки. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламент Финляндии на заседании в пятницу выразил доверие министру иностранных дел Тимо Сойни (Timi Soini).

В его поддержку высказались 100 депутатов парламента, предложение оппозиции выразить ему недоверие одобрили 60 парламентариев. Воздержавшихся было 18, отсутствовали на голосовании 21 депутат, передает корреспондент "Интерфакса".

Голосование о недоверии инициировали находящиеся в оппозиции депутаты от Социал-демократической партии, их поддержали оппозиционные "Зеленые", Союз левых сил и Шведская народная партия.

Оппозиции не понравились взгляды и деятельность главы МИД против абортов. Так, 9 мая во время рабочего визита в Канаду он принял участие в митинге противников аборта в городе Оттава.

Канцлер права Томас Пейсти (Tuomas Poysti) назвал поведение министра "проблематичным".

"Министр иностранных дел Сойни совершал поездку по государству, законодательство которого разрешает аборты, и внешняя политика и политика безопасности которого работает в направлении развития права на секс и размножение", - говорится в 10-страничном отчете.

Канцлер права отметил, что Т.Сойни был в Оттаве по рабочим делам и представлял в Канаде свое государство.

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