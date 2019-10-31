Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:14

Сан-Франциско. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам третьего квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $6,09 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $5,14 млрд, или $1,76 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка подскочила на 29% - до $17,65 млрд против $13,73 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $1,91 на акцию при выручке в $17,37 млрд.

Котировки акций Facebook повысились на дополнительных торгах в среду на 5% после публикации отчетности.

Количество пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) на 30 сентября достигло 2,45 млрд человек, увеличившись на 8% по сравнению с той же датой годом ранее. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось на 9% - до 1,62 млрд.

Средняя выручка в расчете на пользователя выросла на 19% и достигла $7,26.

По оценкам компании, около 2,2 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно и порядка 2,8 млрд человек хотя бы раз в месяц.

Доходы Facebook от рекламы в минувшем квартале выросли на 28% - до $17,383 млрд, говорится в отчетности. При этом доля выручки от рекламы на мобильных устройствах в общем показателе рекламных доходов увеличилась до 94% с 91% годом ранее.

Капитализация компании с начала текущего года увеличилась более чем на 43% и составляет сейчас около $540 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 21%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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