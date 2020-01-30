Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 7:53

Сан-Франциско. 30 января. ИНТЕРФАКС - Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам четвертого квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре увеличилась на 7% и составила $7,349 млрд, или $2,56 в расчете на акцию, по сравнению с $6,882 млрд, или $2,38 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Выручка подскочила на 25% - до $21,082 млрд против $16,914 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $2,53 на акцию при выручке в $20,9 млрд.

Тем не менее, котировки акций Facebook упали на дополнительных торгах в среду на 7% после публикации отчетности.

Количество пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец декабря достигло 2,5 млрд человек, увеличившись за год на 8%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось на 9% - до 1,66 млрд.

Эксперты оценивали эти показатели соответственно в 2,49 млрд и 1,65 млрд человек.

По оценкам компании, около 2,26 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно и порядка 2,89 млрд человек хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 11% и 9%.

Средняя выручка в расчете на пользователя составляла в октябре-декабре $8,52.

Доходы Facebook от рекламы в четвертом квартале выросли на 25% - до $21,082 млрд, говорится в отчетности. При этом доля выручки от рекламы на мобильных устройствах в общем показателе рекламных доходов увеличилась до 94% с 91% годом ранее.

При этом расходы взлетели на 34% - до $12,224 млрд.

Штат Facebook в прошлом году вырос на 26% и достиг 44,94 тыс. человек.

Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 48% и составляет сейчас около $620 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил около 22%.

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