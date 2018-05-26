Финская авиакомпания Finnair попала в "чёрный список" Комиссии по защите прав потребителей
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Хельсинки. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Финская авиакомпания Finnair стала единственной государственной компанией, попавшей в мониторинговый список Комиссии по защите прав потребителей.
В этот список попадают компании, не выполняющие рекомендации комиссии, сообщил портал телерадиовещания Yle.
Основанием для занесения в "черный список" стал отказ компании выплатить пассажиру компенсацию в 600 евро за задержку рейса. Женщина, летевшая из Хельсинки через Гонконг в Мельбурн, опоздала на стыковочный рейс по причине технической неполадки самолета Finnair.
Авиакомпания посчитала, что речь идет о форс-мажорной ситуации, которая не предусматривает компенсации. Комиссия, однако, заявила, что согласно принятой в ЕС практике, техническая причина довольно редко является форс-мажорным обстоятельством.
Finnair в последнее время сталА "постоянным клиентом" Комиссии по защите прав потребителей. В 2017 году на авиакомпанию было подано 700 жалоб, причем за последние пять лет число жалоб увеличилось в два раза.
Компания "прославилась" и своим отношением к выплате компенсаций за задержку рейсов. Обычно она предлагает подарочные купоны или денежные компенсации, размер которых ниже уровня общепринятых.
др
Интерфакс