Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Хельсинки. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Финская авиакомпания Finnair стала единственной государственной компанией, попавшей в мониторинговый список Комиссии по защите прав потребителей.

В этот список попадают компании, не выполняющие рекомендации комиссии, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Основанием для занесения в "черный список" стал отказ компании выплатить пассажиру компенсацию в 600 евро за задержку рейса. Женщина, летевшая из Хельсинки через Гонконг в Мельбурн, опоздала на стыковочный рейс по причине технической неполадки самолета Finnair.

Авиакомпания посчитала, что речь идет о форс-мажорной ситуации, которая не предусматривает компенсации. Комиссия, однако, заявила, что согласно принятой в ЕС практике, техническая причина довольно редко является форс-мажорным обстоятельством.

Finnair в последнее время сталА "постоянным клиентом" Комиссии по защите прав потребителей. В 2017 году на авиакомпанию было подано 700 жалоб, причем за последние пять лет число жалоб увеличилось в два раза.

Компания "прославилась" и своим отношением к выплате компенсаций за задержку рейсов. Обычно она предлагает подарочные купоны или денежные компенсации, размер которых ниже уровня общепринятых.

др

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс