Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 12:39

Таллин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Финляндии в порядке исключения огласила имя подозреваемого в нападении в профессиональном училище Куопио (Kuopio) - его зовут Йоэл Отто Аукусти Марин (Joel Otto Aukusti Marin), сообщил в среду портал телерадиовещания Yle.

Обычно полиция не раскрывает имена подозреваемых. Нынешнее решение принято из-за исключительного характера преступления и его общественной значимости, объяснили в полиции.

Подозреваемый родом из муниципалитета Сиилинярви (Siilinjarvi) в 20 км к северу от Куопио. Он окончил лицей Сиилинярви в 2014 году. 25-летний молодой человек учится в профессиональном училище Savon Ammattiopisto.

В результате нападения на колледж в минувший понедельник погибла женщина, 10 человек, в том числе, семь женщин, ранены. Пострадавшие в возрасте от 15 до 50 лет. Среди пострадавших - полицейский, который был ранен холодным оружием во время задержания. Оружие, которое использовал преступник, напоминало саблю. При нем было также огнестрельное оружие. Во время нападения он устроил поджог в здании торгового центра Herman, где расположены учебные классы. Пожар быстро потушили.

Во время обыска в комнате подозреваемого в общежитии обнаружили бутылки с зажигательной смесью.

Подозреваемый получил тяжелые травмы во время задержания, когда полиция остановила его выстрелом. Во вторник его прооперировали, и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, еще не допрошен, мотивы преступления пока неизвестны.

Накануне из больницы выписали двух пострадавших. Сейчас в больнице остаются шесть человек: двое проходят лечение в отделении интенсивной терапии, четверо лечатся в обычном отделении. Состояние всех пострадавших стабильное.

3 октября по всей стране будут приспущены флаги в память о жертвах нападения на школу в Куопио.

ап яч

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