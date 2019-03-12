Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 12:22

Хельсинки. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Финляндия, укрепляющая свои позиции в западной оборонительной системе, может столкнуться с усилением критики и более сильным давлением со стороны России, говорится в обнародованном во вторник докладе Voiman Venaja ("Силовая Россия"), составленном министерствами обороны, внутренних дел и иностранных дел Финляндии.

Доклад был составлен по заказу этих ведомств, но его содержание не представляет собой официальную позицию государственного управления, отмечает портал телерадиовещания Yle, изложивший основные положения документа.

Согласно докладу, Россия пытается повлиять на ведущуюся в Финляндии дискуссию вокруг политики безопасности и на решения, принимающиеся в этой сфере.

"Укрепление позиции Финляндии в качестве составной части западной оборонительной системы может привести к усилению критики и давления с российской стороны", - считают авторы доклада.

По их мнению, Россия адресует Финляндии два основных послания. Положительное заключается в подчеркивании добрососедских связей между странами. "Оно передается в основном по официальным каналам: в рамках визитов высокопоставленных гостей, в официальных заявлениях и на правительственных встречах", - говорится в докладе.

Отрицательное послание напоминает, что добрые отношения не стоит воспринимать как должное, и для их сохранения Финляндия должна действовать ответственно, то есть, учитывая интересы восточного соседа. Негативный посыл передается не напрямую, а в кулуарах, считают составители доклада. Финляндия же реагирует, усиливая сотрудничество с западными партнерами и одновременно поддерживая диалог с Россией.

"Отношение России к Финляндии исходит из ее целей в области внешней и оборонной политики. Среди них - воспрепятствование расширению НАТО и ослабление принятие решений в Евросоюзе", - отмечается в докладе.

Составители рапорта считают, что в будущем Россия, несмотря на свои экономические трудности, сумеет гарантировать достаточное финансирование развития вооруженных сил. Нынешняя государственная программа вооружений, выполнение которой завершится в следующем году, помогла усовершенствовать боеспособность, увеличилось количество учений.

Повысившаяся боеспособность России и регулярное использование военной силы - это факторы, которые являются по-прежнему важными для внутренних оценок безопасности Финляндии, считают авторы доклада.

ца ан

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