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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 15:47 25.09.2018 - 15:47

(добавлена информация об аресте гражданина Эстонии)

Хельсинки. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Уездный суд финского региона Варсинайс-Суоми (Varsinais Suomi) выдал во вторник разрешение на арест гражданина России, подозреваемого в экономических преступлениях.

Центральная криминальная полиция (ЦКП), по просьбе которой был выдан ордер, не раскрывает имя арестованного, отмечая только в своем пресс-релизе, что он - гражданин России.

Суд также санкционировал арест гражданина Эстонии.

Заседание суда было закрытым. Как сообщил после заседания представитель суда, суд счел, что "есть основания для подозрений".

По словам адвоката Томаса Суннари (Tuomas Sunnari), его подзащитный - гражданин России - отказался признавать вину. "У него была очень незначительная роль в этом деле, и вся его деятельность осуществлялась законно", - уверен адвокат.

Второй арестованный является гражданином Эстонии. Он является членом правления компании, подозреваемой в экономических правонарушениях. В минувшем году он задекларировал свой доход в размере 22 тыс. евро.

Всего полиция задержала трех человек, но один из них был отпущен.

Задержание подозреваемых состоялось в ходе прошедшей в минувшие выходные масштабной полицейской операции в районе Варсинайс-Суоми и города Турку.

Полиция не раскрывает название фирмы, объекты которой стали объектом обысков. По данным СМИ Финляндии, обыски и аресты связаны с деятельностью компании Airiston Helmi OY, которая занималась скупкой объектов недвижимости в регионе.

Обыски были проведены на 17 объектах, было найдено большое количество интересующих полицию документов и прочих материалов. По сообщению ЦКП, их изучение может занять около полугода.

По данным портала телерадиовещания Yle, власти Финляндии подозревают, что через фирму велось отмывание крупных сумм денег, достигавших миллионы евро. Также сотрудников подозреваются в использовании нелегальной рабочей силы при строительстве объектов недвижимости. В ходе обысков на одном из объектов было обнаружено полмиллиона евро наличными, которые хранились в полиэтиленовом пакете.

Расследование проводится в сотрудничестве с Налоговой службой. Его предварительный этап начался полгода назад.

По данным СМИ Финляндии, один из задержанных - 51-летний гражданин Эстонии по имени Борис и второй - 36-летний гражданин России по имени Глеб.

Руководитель следственной группы ЦКП Томи Таскила (Tomi Taskila) сообщил, что по делу запрошена международная помощь.

"Нам известна следующая страна, в которую мы отправим вопросы. Это не Россия и не Эстония", - сказал он.

В то же время СМИ Финляндии не исключают, что предъявляемые арестованным подозрения в экономических преступлениях - только "прикрытие" настоящих причин полицейской операции. Так, газета Iltalehi со ссылкой на военного эксперта отметила, что отмывание денег и налоговое мошенничество могли использовать как предлог, поскольку расследование такого преступления привлекает меньше внимания, чем военная операция.

Так, подозрения у СМИ вызывает то, что речь идет о покупке недвижимости близ стратегического объекта.

Старший научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Паули Ярвенпяэ (Pauli Jarvenpae) прокомментировал эту операцию, отметив, что, хотя официально говорилось об экономических преступлениях, указанные фирмы давно бросались в глаза скупкой недвижимости стратегического значения.

Озабоченность в связи с этим высказал и президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), заявивший в понедельник, что он "давно озабочен приобретением россиянами недвижимости на стратегически важных территориях". Президент, однако, выразил неверие, что полицейская операции повлияет на отношения между Финляндией и Россией.

ав

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