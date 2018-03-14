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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:44 14.03.2018 - 08:44

Нью-Йорк. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Компания из штата Мэриленд Transport Logistics International Inc., являющаяся частью французской группы Daher, договорилась с властями США о выплате намного меньшего штрафа за подкуп экс-главы TENAM Corp. Вадима Микерина, чем рекомендует федеральное законодательство.

Transport Logistics в общей сложности заплатит $2 млн, тогда как рекомендованный штраф в ее случае должен был составить $21,4 млн, пишет The Wall Street Journal.

В 2015 году В.Микерин, руководивший американской "дочкой" российского экспортера ядерных материалов и услуг по обогащению урана "Техснабэкспорта" (внешнеторговой компании "Росатома") был приговорен к четырем годам заключения по обвинениям во взяточничестве и отмывании денег. Сам В.Микерин признал вину и согласился заплатить $2,1 млн, которые он получил в виде взяток от американских компаний.

Тогда же вину признал один из президентов Transport Logistics Дарен Кондри.

Материалы суда по соглашению об отсрочке судебного преследования Transport Logistics на три года были опубликованы 13 марта. Согласно им, Transport Logistics продолжит сотрудничать с расследованием министерства юстиции США о взяточничестве в атомной энергетике и связанных с ней отраслях. Ранее федеральные органы США изъяли более $220 тыс. с трех банковских счетов компании, поэтому теперь ей предстоит доплатить около $1,8 млн.

Соглашения об отсрочке судебного преследования позволяют обвиняемому избежать признания вины и добиться закрытия дела через определенный промежуток времени при выполнении определенных условий.

В данном случае Минюст США учел существенные последствия такого признания вины для невиновных сторон, в том числе работников и взаимосвязанных лиц Transport Logistics. При этом он посчитал, что денежный штраф в размере более $2 млн поставит под угрозу само существование компании.

По данным следствия, в течение 10 лет по 2014 год включительно Transport Logistics участвовала в сговоре, в результате которого В.Микерину были выплачены взятки в общей сложности на сумму $1,7 млн.

Служба финансово-экономической информации

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