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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 14:18 08.07.2018 - 14:18

Лондон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - ФИФА может принять санкции в отношении хорватского футболиста Домагоя Виды из-за видео, снятого после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, где он выкрикнул лозунг украинских националистов, сообщает в воскресенье газета "Дейли телеграф".

"ФИФА рассматривает различные сообщения с упомянутого матча, а также возможные свидетельства, касающиеся вопроса, затронутого в вашем письме", - заявил официальный представитель ФИФА в ответ на вопрос, могут ли быть приняты против Д.Виды меры со стороны ФИФА.

Газета отмечает, что правила ФИФА запрещают дискриминацию по политическим мотивам, наказанием за это может стать отстранение от матчей. Издание пишет, что наказанием для футболиста, скорее всего, всего станет штраф.

В субботу футбольный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 2:2, в серии пенальти наибольшее количество голов забила команда из Хорватии. Один из мячей в ворота россиян забил Д.Вида.

После победы Д.Вида снял видео вместе с хорватским футболистом Огненом Вукоевичем, на котором Д.Вида, в частности кричит "Слава Украине!".

Д.Вида с 2013 по 2018 годы играл за киевский футбольный клуб "Динамо".

Сборной Хорватии 11 июля предстоит встретиться в полуфинале со сборной Англии.

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