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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 12:06 05.06.2018 - 12:06

Москва/Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Международная федерация футбола (ФИФА) 4 июня обратилась в прокуратуру Женевы с иском к компании viagogo AG, которая обвиняется в нарушении закона о добросовестной конкуренции при продаже билетов на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает пресс-служба ФИФА во вторник.

"ФИФА за последние месяцы получила множество жалоб от частных лиц, органов защиты прав потребителей и от других участников рынка на непрозрачное поведение и обман со стороны viagogo AG", - говорится в сообщении.

"ФИФА рассматривает незаконную продажу и распространение билетов как серьезную проблему, которая имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности на турнире. Билеты, приобретенные через несанкционированные каналы распространения, включая все билеты, приобретенные через viagogo AG, будут аннулированы", - заявили в Федерации.

В ФИФА заявили, что продолжат бороться против вторичного рынка продажи билетов, будут отстаивать безопасность болельщиков и приложат все усилия, чтобы обеспечить адекватную стоимость билета на чемпионат мира 2018 года в России. Для борьбы с незаконными платформами по продаже билетов на турнир ФИФА провела переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и рядом других организаций.

ФИФА еще раз напоминает болельщикам, что единственный официальный сайт, где можно приобрести билеты на матчи чемпионата мира в России - FIFA.com/tickets.

"ФИФА рассматривает незаконную продажу и распространение билетов как серьезную проблему, которая имеет первостепенное значение для безопасности на турнире. Билеты, приобретенные через несанкционированные каналы распространения, включая все билеты, приобретенные через viagogo AG, будут аннулированы", - отмечается в сообщении.

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